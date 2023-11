November 5, 2023 / 02:50 PM IST

జైపూర్‌: ప్రియురాలిని కలిసేందుకు ఒక వ్యక్తి రాత్రి వేళ ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు. కుటుంబ సభ్యులు గదిలోకి రావడాన్ని గమనించి కూలర్‌లో దాక్కున్నాడు. (Lover Hides Inside Air Cooler ) అయితే చివరకు మహిళ కుటుంబ సభ్యులకు అతడు దొరికిపోయాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. రాజస్థాన్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక వ్యక్తి అర్ధరాత్రి వేళ ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లి ఆమెను కలిశాడు. అయితే గది నుంచి ఏదో శబ్దం వినిపించడంతో ఇంట్లోకి దొంగ వచ్చి ఉంటాడని కుటుంబ సభ్యులు అనుమానించారు. ఆ గదిలోకి వెళ్లి చూశారు. గదంతా వెతికారు. అయితే కూలర్‌ లోపల ఎవరో దాక్కుని ఉండటాన్ని గమనించారు. ఆ కూలర్‌ను తిప్పి చూశారు. అందులో ఉన్న వ్యక్తిని బయటకు రప్పించారు. వారి వ్యవహారంపై మహిళను, ఆ వ్యక్తిని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు మందలించారు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. కొందరు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు. మహిళ కుటుంబానికి అతడి గురించి తెలిసిందా లేదా కూలర్‌లో దాక్కున్న అతడ్ని అనుకోకుండా గుర్తించారా? అని ఒకరు సందేహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ వ్యక్తి కూలర్‌లో దాక్కున్న తీరు చూసి కొందరు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. బ్యాడ్‌ లక్, ప్రియురాలి కుటుంబ సభ్యులకు దొరికిపోయాడంటూ మరికొందరు విచారం వ్యక్తం చేశారు.

#viralvideo of a boy came to meet girlfriend at night and her family caught him inside cooler in Rajasthan. pic.twitter.com/K0sWP3jtdq

— Umairi Bano (@BanoUmairi) November 4, 2023