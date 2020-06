డెహ్రాడూన్‌: ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని భార‌త్-చైనా స‌రిహ‌ద్దుల్లో ఘోర ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ధాపా-మిలాన్ ర‌హ‌దారిలోని లోతైన లోయ‌పైగ‌ల బెయిలీ వంతెన కుప్ప‌కూలింది. స‌రిహ‌ద్దుల్లో నిర్మాణ ప‌నుల కోసం జేసీబీల‌ను తీసుకెళ్తున్న భారీ లారీ బ్రిడ్జిపైకి రాగానే అది కూలిపోయింది. దీంతో లారీ ఒక్క‌సారిగా లోయ‌లో ప‌డిపోయింది. ఈ ప్ర‌మాదంలో లారీ డ్రైవ‌ర్‌తోపాటు మ‌రో వ్య‌క్తి తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. ప్ర‌మాద స‌మాచారం తెలిసిన వెంట‌నే ఉత్త‌రాఖండ్ పోలీసులు, ఆర్మీ సిబ్బంది ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకుని క్ష‌త‌గాత్రులను మున్సియారీలోని ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు.



నిర్మాణ సంబంధ‌మైన యంత్రాల‌ను (జేసీబీ త‌దిత‌ర మిష‌న్‌లు) జోహార్ వ్యాలీలోని భార‌త్‌-చైనా స‌రిహ‌ద్దుకు త‌ర‌లిస్తుండ‌గా ప్ర‌మాదం జ‌రిగింద‌ని అధికారులు తెలిపారు. బెయిలీ వంతెన‌ను లారీ స‌గానికిపైగా దాటిన త‌ర్వాత కూలిపోయిందని చెప్పారు. స‌రిహ‌ద్దులో నిర్మాణ ప‌నుల కోసం భారీ యంత్రాల‌ను త‌ర‌లిస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు.



#WATCH Uttarakhand: A vehicle fell off Bailey Bridge in Pithoragarh as the bridge collapsed while the vehicle was crossing it. Two people who were injured were taken to Munsyari for medical treatment. pic.twitter.com/kcWYwyi1Ds