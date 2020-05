న్యూఢిల్లీ: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో మిడ‌త‌లు దండ‌యాత్ర చేస్తున్నాయి. ‌రైతులు ఆరుగాలం క‌ష్ట‌ప‌డి పండించిన పంట‌ల‌ను మేస్తూ నాశ‌నం చేస్తున్నాయి. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం సీహోర్ జిల్లాలోని న‌ర్సుల్లాగంజ్, బుధ్నీ ప్రాంతాల్లో తాజాగా మిడ‌త‌ల దండు దాడి చేసింది. దీంతో ఆ మిడ‌త‌ల‌ను త‌రిమేసి త‌మ పంట‌ల‌ను కాపాడుకునేందుకు రైతులు నానా అవ‌స్థ‌లు ప‌డుతున్నారు. వంట‌పాత్ర‌ల‌ను క‌ర్ర‌ల‌తో కొట్టి శ‌బ్దాలు చేస్తూ మిడ‌త‌ల‌ను త‌రుముతున్నారు. మ‌రికొంద‌రు క్రిమి సంహార‌కాల‌ను చ‌ల్లి మిడ‌త‌ల‌ను నిర్మూలిస్తున్నారు.

#WATCH Madhya Pradesh: Farmers in Budhni and Nasrullaganj of Sehore district beat utensils in a bid to scare away swarms of locusts that attacked their farms. Disinfectants are also being sprinkled on trees and crops to protect them from locusts. pic.twitter.com/tLahQqz8Ej