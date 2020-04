పూణే: లాక్ డౌన్ నిబంధ‌న‌లు ఖ‌చ్చితంగా పాటించాల‌ని పోలీసులు విజ్ఞ‌ప్తి చేస్తున్నా..కొంద‌రు మాత్రం వాటిని ప‌ట్టించుకోవ‌డం లేదు. అత్య‌వ‌స‌ర ప‌రిస్థితుల్లో మాత్ర‌మే రోడ్ల‌పైకి రావాల‌ని సూచ‌న‌లు చేస్తున్న‌ప్ప‌టికీ రోడ్ల‌పైకి వ‌స్తున్నారు.

పూణేలోని సింగ‌ద్ ర‌హ‌దారిపైకి వ‌చ్చి లాక్ డౌన్స్ రూల్స్ ఉల్లంఘించిన వారితో పోలీసులు గుంజీలు తీయించారు. క‌రోనాను నియంత్రించాలంటే లాక్ డౌన్ ను పాటించి..అంద‌రూ స్వీయ‌నియంత్ర‌ణ పాటించాల‌ని పోలీసులు వారికి సూచించారు.

#WATCH: Violators of #CoronavirusLockdown were made to do sit ups by Pune Police in Sinhgad Road, today. #Maharashtra pic.twitter.com/kDAXp6cR04