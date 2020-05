భోపాల్‌: క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి క‌ట్ట‌డి కోసం కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్ విధించింది. ఈ లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యంలో ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ ముఖాల‌కు మాస్కులు ధ‌రించాల‌ని, త‌ర‌చూ చేతుల‌ను శుభ్రం చేసుకోవాల‌ని, సామాజిక దూరం పాటించాల‌ని ప్ర‌జ‌ల‌ను ఆదేశించింది. గ‌త రెండు నెల‌లుగా దేశ‌మంత‌టా ఈ నియ‌మాలు అమ‌లవుతున్నాయి.

అయితే, బుధ‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం కేంద్రమంత్రి న‌రేంద్ర‌సింగ్ తోమ‌ర్ మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని షియోపూర్ జిల్లాను సంద‌ర్శించారు. క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి క‌ట్ట‌డిలో ఎన‌లేని కృషిచేస్తున్న హెల్త్‌వ‌ర్క‌ర్ల‌కు స‌బంధించి రాజ్‌భ‌వ‌న్‌లో జ‌రిగే ఒక కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొనేందుకు వ‌చ్చిన ఆయ‌న‌ను జ‌నం గుంపులుగా చుట్టుముట్టారు. పోటీప‌డి విన‌తిప‌త్రాలు అంద‌జేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సామాజిక దూరం నిబంధ‌న‌ను పూర్తిగా తుంగ‌లో తొక్కారు. ఇక చాలామంది ముఖాల‌కు మాస్కులు కూడా ధ‌రించ‌లేదు. కేంద్ర‌మంత్రి సాక్షిగా ఈ ఉల్లంఘ‌న జ‌రుగ‌డం గ‌మ‌నార్హం. ‌ ‌

