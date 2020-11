ప‌ట్నా: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల ప్ర‌క్రియ‌లో భాగంగా శ‌నివారం తుది విడుత పోలింగ్ జ‌రిగింది. ఈ తుది విడుత పోలింగ్ సంద‌ర్భంగా ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకున్న మిగ‌తా ఓట‌ర్ల సంగ‌తి ఎలా ఉన్నా.. ద‌ర్బంగాలోని ఓ పోలింగ్ బూత్ ప‌రిధిలో ఉన్న ఓట‌ర్లు మాత్రం త‌మ ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకోవ‌డం కోసం చాలా క‌ష్ట‌ప‌డాల్సి వ‌చ్చింది. ఓ న‌ది మీదుగా వారే స్వ‌యంగా వంతెన నిర్మించుకుని ఓటుహ‌క్కు వినియోగించుకోవాల్సి వ‌చ్చింది.



వివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. బీహార్ రాష్ట్రం ద‌ర్బంగా జిల్లాలోని ఓ గ్రామం ప‌క్క‌గా చిన్న న‌ది ప్ర‌వ‌హిస్తుంటుంది. అయితే న‌ది ఆవ‌ల కూడా కొంతమంది ఆవాసాలు ఏర్ప‌ర్చుకుని ఉంటున్నారు. అయితే ఈ న‌ది మీదుగా వంతెన లేక‌పోవ‌డంతో వ‌ర్షాకాలం వ‌చ్చిందంటే చాలు అనివార్యంగా నిర్బంధంలో ఉండాల్సి వ‌స్తుంది. ఈ విష‌య‌మై వారు అధికారులు, పాల‌కుల‌కు ఎన్నిసార్లు మొర పెట్టుకున్నా ప‌ట్టించుకున్న నాథుడు లేడు.

ఈ నేప‌థ్యంలో ఇప్పుడు బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌లు వ‌చ్చాయి. ఇటీవ‌ల వ‌ర్షాలు కుర‌వ‌డంతో న‌దీ ప్ర‌వాహం పెరిగింది. అక్క‌డి ప్ర‌జ‌లకు ఓటువేసే అవ‌కాశం లేకుండా పోయింది. దీంతో స్థానికులు త‌మ స‌మ‌స్య‌ను మరింత గ‌ట్టిగా ప్ర‌భుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాల‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నారు. అందుకోసం వారే స్వ‌యంగా తాత్కాలిక‌ వంతెన నిర్మించుకుని, ఆ వంతెన మీదుగా స‌మీపంలోని పోలింగ్ బూత్‌కు వెళ్లి ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకున్నారు. ఇప్ప‌టికైనా ప్ర‌భుత్వం త‌మ స‌మ‌స్య‌ను ప‌రిష్కారించాల‌ని కోరారు.

#BiharElections2020: Locals make a temporary bridge in Darbanga to help voters reach a polling station.



"There was no bridge to cross the water stream. We constructed this bridge for easy movement of people. We wanted maximum people to cast their vote,” says a local. pic.twitter.com/slKOkpgjIy