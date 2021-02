ముంబైలో ప్రారంభమైన లోకల్‌ రైళ్లు

ముంబై : దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో సోమవారం ఉదయం లోకల్‌ రైళ్లు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. ఇటీవల ఆ రాష్ట్ర నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. మొదటి సర్వీసు నుంచి ఉదయం 7 గంటల వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు, మళ్లీ రాత్రి 9 నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అయితే ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి రైల్వే క్యాబిన్లను, సీట్లను ఎప్పటికప్పుడు శానిటైజేషన్‌ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ పాయింట్లు, టికెట్‌ బుకింగ్‌ కౌంటర్ల సమయం పెంచుతామని వెస్ట్రన్‌ రైల్వే చీఫ్‌ పబ్లిక్‌ రిలేషన్‌ ఆఫీసర్‌ పేర్కొన్నారు. రద్దీని నియంత్రించేందుకు రైల్వే పోలీస్‌ ఫోర్స్‌ను అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కరోనా ప్రేరేపిత లాక్‌డౌన్‌ నుంచి లోకల్‌ ట్రైన్లు నిలిచిపోయాయి. గత అక్టోబర్‌లో రైల్వే మంత్రికి చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు మహిళల కోసం ప్రత్యేక సేవలను పునరుద్ధరించారు. ప్రస్తుతం అందరూ ప్రయాణించేందుకు అవకాశం ఇచ్చారు. లాక్‌డౌన్‌కు ముందు గరిష్ఠంగా లోకల్‌ రైళ్లను నిత్యం సుమారు 80 లక్షల మంది వినియోగించుకుంటారని అంచనా.

Maharashtra: Passengers arrive at Dadar railway station as the local train service resumes for all in Mumbai.



Trains will be open to the public from the first service till 7 am, from 12 pm to 4 pm and from 9 pm to the last train of the day. pic.twitter.com/hUegxZe84E