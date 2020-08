పిల్ల‌లు ఎంత మంచిగా ఉంటారో అంత మొండిగా కూడా ఉంటారు. ఏదైనా వ‌ద్దు అంటే అది త‌ప్ప‌కుండా చేసి తీరుతారు. పోనీ ఏదైనా చేయ‌మంటే అది అస‌లు చేయ‌రు. ఒక ట్విట‌ర్ యూజ‌ర్ త‌న కుమార్తె టీవీ చూస్తున్న వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ బాధ ప‌డ్డారు. 10 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో ఒక అమ్మాయి టీవీ చూస్తుంటుంది. ఇందులో త‌ప్పేముంది అనుకుంటున్నారా? అమ్మాయి మామూలుగా చూడ‌డం లేదు. ఫేస్‌మాస్కా్ వేసుకొని మ‌రీ చూస్తుంది. ఫేస్‌మాస్క్ అంటే క‌రోనా మాస్క్ కాదు. దెయ్యంలా ముఖానికి ఏదో రాసుకొని ఉంది.

'ఈ మాస్క్‌ను 3 గంట‌ల‌కు పైగా అలానే ఉంచుకొని ఉంద‌ట‌. ఎంత చెప్పినా టీవీ ముందు నుంచి లేవ‌డం లేదు'. అని త‌ల్లి శీర్షిక ద్వారా వెల్ల‌డించారు. వీడియోలో అమ్మాయి సౌక‌ర్య‌వంత‌మైన కూర్చీలో కూర్చొని టీవీ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న‌ది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు మైక్రోబ్లాగింగ్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో వైర‌ల్‌గా మారింది. 8.8 మిలియ‌న్ల‌కు పైగా ఈ వీడియోను వీక్షించారు. ఈ వీడియోను చూసిన కొంద‌రు 'మా ఇంట్లో ప‌రిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంది'. 'ఆమె హాలోవీన్ కోసం సిద్ధంగా ఉంది' అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Been telling my daughter to take this mask off for over 3 hours ???? she’s not listening . pic.twitter.com/XAEcZ5SoaN