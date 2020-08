సోష‌ల్ మీడియా ఈ రోజు మ‌రో ఏనుగుతో మీ ముందుకు వ‌చ్చేసింది. వ‌న్య‌ప్రాణుల వీడియోలు చూడందే నెటిజ‌న్ల రోజు గ‌డువ‌డం లేదు. 59 నిమిషాల పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో ఏనుగు మీద ఎక్కి ప‌క్షులు రైడ్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ అడ్మినిస్ట్రే‌టివ్ స‌ర్వీస్ (ఐఎఎస్) అధికారి సుప్రియా సాహు ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

'క్షేత్ర సందర్శనలో రోడ్డు పక్కన క‌నిపిస్తున్న ఈ దృశ్యాన్ని క్యాప్చ‌ర్ చేశాం. ఏనుగు మీద రైడ్ చేసే చిర్పీ ప‌క్షులను మిస్ కావొద్దు' అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఈ వీడియోలో ఏనుగు అంద‌మైన వాతావ‌ర‌ణాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న‌ట్లు క‌నిపిస్తుంది. నెటిజ‌న్లు ఈ వీడియోను ఇష్టప‌డుతున్నారు. 'చాలా అందమైన దృశ్యాలు'‌ 'చిన్నగా ఉండటం ఎలాగైనా ఉపయోగపడుతుంది' అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Captured this majestic lone tusker chilling by the roadside on field visit. Don’t miss the chirpy birds taking a free ride on him #Gudalur #Fieldvisit #roadtowork #Roadtowork #elephants #tusker pic.twitter.com/zRg2sQ5w9N