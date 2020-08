ఐక‌మ‌త్య‌త ఉంటే ఎంత‌టి బ‌ల‌వంతుల‌నైనా ఓడించ‌వ‌చ్చు. కండ బ‌లం క‌న్నా బుద్దిబ‌ల‌మే ఎక్కువ‌. వంద‌ల సంఖ్య‌లో ఉన్న గేదెల గుంపును రెండు పులులు చెమ‌ట‌లు ప‌ట్టించాయి. ఆ త‌ర్వాత గేదెల మంద తిర‌గ‌బ‌డ‌టంతో భ‌య‌ప‌డ‌డం పులుల వంతు అయింది. ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోతో ముఖ్య‌మైన పాఠం నేర్చుకోవ‌చ్చు.

'ఐక్యత, విజయం పర్యాయపదాలు ఎలా ఉన్నాయో వివరించడానికి నందా క్లిప్‌ను పంచుకున్నారు. గేదెల మంద రెండు సింహాలకు వ్యతిరేకంగా నిల‌బ‌డే స‌రికి మాంసాహారులు గేదెల‌కు సరిపోలలేదు' అనే క్యాప్ష‌న్‌ను జోడించారు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లోకి వ‌చ్చిన కాసేప‌టికే వైర‌ల్‌గా మారింది.

Unity & victory are synonymous????



Lions hunting the buffalo becomes hunted due to unity of the group.... pic.twitter.com/FbFeiqHyHH