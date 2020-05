'సింహం సింగిల్‌గానే వస్తుంది' అనేది మన తెలుగు సినిమాలో డైలాగ్‌.. కానీ దీనికి భిన్నంగా ఇక్కడ సింహాలు గుంపుగానే వచ్చాయి నీళ్లు తాగడానికి. అత్యంత అద్భుతమైన, అరుదైనది ఈ దృశ్యం. ఈ వీడియో పాతదే అయినా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది. ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారి సుధారామన్‌ ఈ వీడియోను తన ట్విట్టర్‌ వాల్‌పై షేర్‌ చేశారు. 'టైగర్‌ ఫ్యామిలీ డ్రింక్‌ టుగెదర్‌..స్టే టుగెదర్‌' అంటూ క్యాప్షన్‌ పెట్టారు. ఈ వీడియో చివర్లో చూడండి... ద లయన్‌ కింగ్‌ ఎంట్రీ ఎంత సినీమాటిక్‌గా ఉందో! ముందే ఎవరో చెప్పినట్టుగా ఓ పద్దతి ప్రకారం ఎంత క్రమశిక్షణతో సింహాలన్నీ నీళ్లు తాగుతున్నాయో చూడండి. జనరల్‌గా సింహాలకు నీటి కుంటలంటే అంత ఇష్టముండదు పులుల్లాగ. ఈ వీడియో ఆఫ్రికా అడవుల్లో తీసినదని అటవీ అధికారి సుధారామన్‌ చెప్పారు. అఫ్రికాకు చెందిన లండొలోజి ఈ వీడియోను మొదట షేర్‌ చేసినట్లు సుధా తెలిపారు.



The family that drinks together stays together. Wait to see the cinematic entry of the King.

Infact it's quite rare sight to see a large pride using a waterhole. Lions are not great lovers of waterbodies unlike the tigers. Somewhere in Africa. Via Londolozi pic.twitter.com/fdo57f24GE