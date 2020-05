ఆహారం వేటలో బడిలోకి దూరిన సింహం

హైదరాబాద్: గుజరాత్‌లో ఓ సింహం అడవి నుంచి పల్లెబాట పట్టింది. ఆ తర్వాత బడిబాట పట్టింది. ఏదో నాలుగు అక్షరాలు నేర్చుకుందామని కాదు. అడవిలో ఆహారం దొరకలేదేమో.. అలాఅలా వెతుక్కుంటూ ఓ ఊళ్లోకి దూరింది. ఆ ఊళ్లో బడి పక్కన పాకలో పశువులు ఉన్నాయి. వాటిని తినేద్దామని రాత్రిపూట అది పాకలోకి దూరింది. ఈలోగా యజమాని నిద్రలేచి అరిచేసరికి అది దడుసుకుని ఓ గోడలో రంధ్రం ఉంటే అందులో నుంచి బడిలో దూరింది. అటవీ అధికారులు రంగంలోకి దిగి సింహం బయటకు రాకుండా అన్నివైపుల నుంచి మూసేశారు. తర్వాత మత్తు మందు ఇచ్చి దానిని జశధర్ జంతు సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు. తగిన సపర్యలు చేసిన అనంతరం దానిని తిరిగి అడవిలో వదిలిపెట్టారు. అటవీ శాఖ అధికారి సుశాంత నందా ఆ సింహం వీడియోను ట్విట్టర్‌లో పెట్టారు. 'పాపం బడిలో చేరుదామని వచ్చ్నట్టుంది' అని ఆయన సరదాగా కామెంట్ కూడా పెట్టారు. సింహాల రక్షిత వనమున్న గిర్-సోమనాథ్ జిల్లా పశ్వాలా గ్రామంలో ఇటీవల ఈ ఘటన జరిగింది.

Lion comes to school to get himself enrolled????



lion entered a primary school building in Una village in Somnath https://t.co/ScNHtBEvhb was captured & released back in the forest. pic.twitter.com/jB58IMkjiE