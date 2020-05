సాధార‌ణంగా పులి గోవుల‌ను వేటాడి చంపి తింటుంద‌నే విష‌యం తెలిసిందే. ఆవులు, గేదెలు, లేగ‌దూడ‌లు, జింక‌లు ఇలా ఏది క‌నిపించినా వేటాడి చంపేస్తుంది. కానీ ఓ పులి మాత్రం ఎద్దు ద‌గ్గ‌ర‌కు వ‌చ్చి..దాన్ని ఏమీ అన‌కుండా.. ఎద్దు త‌న స్నేహితుడు అన్న‌ట్లుగా క‌లిసిపోయింది. పులి చాలా సార్లు రాత్రి స‌మ‌యాల్లో ఆ ఎద్దు ద‌గ్గ‌ర‌కు వ‌చ్చి పోతుంద‌ట‌.

పులి, ఎద్దు స్నేహితుల్లా ప‌క్క‌ప‌క్క‌నే ప‌డుకున్న ఫొటో ఒక‌టి ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుసంత నందా ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేశారు. వ‌డోద‌ర‌లోని అంటోలి గ్రామంలో రోహిత్ వ్యాస్ అనే వ్య‌క్తి ఈ ఫొటో తీశాడు. చాలా రోజుల క్రితం తీసిన ఈ ఫొటో నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

Prey & predator together????



Hunter & the hunted in the same frame and cuddling each other! For several nights, the leopard visited the cow, who treated it as its own calf. Old one.



Credit;Rohit Vyas at

Antoli village in Vadodara. pic.twitter.com/DBOK1BnolL