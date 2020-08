న్యూ ఢిల్లీ : ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సోమవారం కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాలు, పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి హర్‌దీప్‌సింగ్‌ పూరిను ఢిల్లీలోని నిర్మన్ భవన్‌లో కలిశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ర్టంలో పట్టణాల అభివృద్ధి, ఐటీ శాఖ బలోపేతం, తెలంగాణలో పథకాల అమలుపై కేటీఆర్‌ కేంద్ర మంత్రితో చర్చించినట్లు సమాచారం. అంతే కాకుండా అమృత్, ఎస్‌బీఎం, ఇతర పథకాల కింద రాష్ర్టానికి రావాల్సిన బ్యాలెన్స్‌ నిధుల విడుదల విషయమై ఆయన కేంద్ర మంత్రితో చర్చించినట్లు తెలిసింది. అదే విధంగా ఉడాన్ పథకం కింద వరంగల్‌లో విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి స్థలం కోసం సర్వే పనుల వేగవంతంపై మాట్లాడినట్లు సమాచారం. మంత్రి కేటీఆర్‌ వెంట తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రణాళిక వైస్ చైర్మన్, మాజీ ఎంపీ బి. వినోద్ కుమార్ కూడా ఉన్నారు.



New Delhi: KT Rama Rao, Minister for IT & MA&UD, Telangana today called on Hardeep Singh Puri, Union Minister of State (Independent Charge) for Housing &Urban Affairs & Civil Aviation along with B. Vinod Kumar, Vice-Chairman, Telangana State Planning Board today in Nirman Bhavan. pic.twitter.com/odRjEVcMDD