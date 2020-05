మందు కోసం ఈ భారీ క్యూలైన్ చూడండి..వీడియో

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని గ్రీన్ జోన్ల‌లో మూడో రోజు వైన్ షాపుల వ‌ద్ద మందుబాబులు జాత‌ర‌లా బారులు తీరారు. ఓ వైపు తీవ్రమైన ఎండ ఉన్నా లెక్క‌చేయ‌కుండా మద్యం ప్రియులు చాలా ఓపిక‌గా సామాజిక దూరం పాటిస్తూ పెద్ద క్యూలైన్ లో నిల్చున్నారు.

.క‌ళ్యాణ్ పురి ప్రాంతంలోని ఓ మ‌ద్యం షాపు వ‌ద్ద జ‌నాలు కిలో మీట‌ర్ కు పైగా దూరం లైన్ లో నిల‌బ‌డి మద్యం కొనుగోలు చేసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. పోలీసులు మ‌ద్యం షాపుల వ‌ద్ద సామాజిక దూరం పాటించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప‌లువురికి మాస్కులు అంద‌జేశారు.

