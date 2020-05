కాన్పూర్‌: మిడ‌త‌లు! క‌రోనా వైర‌స్‌ త‌ర్వాత భార‌తీయుల‌ను అత్య‌ధికంగా భ‌య‌పెడుతున్న ప‌ద‌మిది. క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి ఇప్ప‌టికే దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 5 వేల మందిని బ‌లితీసుకుంది. ఇంకా క‌రోనా క‌రాళ నృత్యం కొన‌సాగుతూనే ఉంది. ఈ నేప‌థ్యంలో మ‌రో విప‌త్తు రూపంలో మిడ‌త‌లు దాపురించాయి. ఆఫ్రికా నుంచి గ‌ల్ఫ్ దేశాలు, పాకిస్థాన్ మీదుగా భార‌త్‌లో ప్ర‌వేశించిన మిడ‌త‌లు.. రాజ‌స్థాన్‌, పంజాబ్‌, మ‌హారాష్ట్ర‌, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్, ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌ రాష్ట్రాల్లో పంట చేల‌ను లూటీ చేస్తున్నాయి.



ఈ నేప‌థ్యంలో మిడ‌త‌ల బారి నుంచి త‌మ పంట‌ల‌ను కాపాడుకోవ‌డం కోసం రైతులు నానా ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తున్నారు. కొంద‌రు మిడ‌త‌లు త‌మ పొలల్లోకి రాకుండా క్రిమిసంహార‌కాల‌న స్ప్రే చేస్తున్నారు. మ‌రికొంద‌రు త‌మ చేల‌లో ప‌డ్డ మిడ‌త‌ల‌ను త‌రిమించేందుకు డ‌బ్బాలు, డ్ర‌మ్ములు వాయిస్తూ శ‌బ్దాలు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం కాన్పూర్‌లో కొందరు చిన్నారులు సైతం పెద్ద‌వాళ్ల‌తో క‌లిసి మిడ‌త‌ల‌ను త‌రుముతున్నారు. త‌లెలు, గిన్నెల శ‌బ్దం చేస్తూ త‌మ కూర‌గాయ తోట‌ల్లో వాలిన మిడ‌త‌ల‌ను వెల్ల‌గొడుతున్నారు.



#WATCH Kanpur: People bang utensils and drums in an agricultural field as a precautionary measure to ward off locusts. pic.twitter.com/7pVOh32BDC