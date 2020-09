పుట్ట‌బోయే బిడ్డ మీద త‌ల్లి ఎన్నో ఆశ‌లు పెట్టుకుంటుంది. బేబీని ఇలా పెంచాలి. ఈ స్కూల్లో చేర్పించాలి. ఉన్న‌త చ‌దువులు చ‌దివించాలంటూ తాను చేయ‌లేక‌పోయిన అన్ని ప‌నులు త‌న‌కు నేర్పించాల‌నుకుంటుంది. ఏం చేయాల‌న్నా వినికిడి శ‌క్తి ఉండాలి క‌దా. పాపం ఈ బాబుకి పుట్టుక‌తోనే వినికిడి శ‌క్తిని కొల్పోయాడు. దీంతో ఎలాంటి శ‌బ్దాలు వినిపించ‌వు. క‌నీసం అమ్మ పిలిచే మాట‌లు కూడా అత‌ని ద‌గ్గ‌ర‌కు చేర‌వు. దీంతో ఆ తల్లి, కుటుంబ స‌భ్యుల బాధ వ‌ర్ణ‌ణాతీతం.

42 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో బాబు చెవిలో సౌండ్ మెషిన్ పెట్టారు. దీంతో అత‌ను మాట్లాడే మాట‌ల‌ను విన‌గ‌లుగుతున్నాడు. పుట్టిన‌ప్ప‌టి నుంచి శ‌బ్దాలు విన‌డం ఇదే మొద‌టిసారి. త‌ల్లి బాబుకి 'హాయ్' చెబుతుంటే ఆ శ‌బ్దం ఎటువైపు వ‌స్తుందో ఆవైపు మ‌ళ్లి 'హాయ్' అనే సంజ్ఞ చేస్తూ న‌వ్వుతున్నాడు. ఆ స‌మ‌యంలో అత‌ని ముఖంలో ఆనందం చూసి త‌ల్లి ఆనందానికి హ‌ద్దులేదు. 'నా బిడ్డ‌కు ఈ రోజు వినికిడి ప‌రిక‌రాలు వ‌చ్చాయి. అత‌ని ముఖం చూడండి' అనే శీర్షిక‌ను జోడించి ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 3.3 మిలిమ‌న్ల మంది వీక్షించారు.

my baby got his hearing aids today. look at his face ???????? pic.twitter.com/IwwdsQVrSN