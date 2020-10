తిరువ‌నంత‌పురం : కేర‌ళ రాష్ర్ట ప్ర‌భుత్వం మొద‌టిసారిగా వాట‌ర్ టాక్సీ సర్వీసుల‌ను ప్రారంభించింది. ప్ర‌యాణికుల ర‌వాణాకు సంబంధించి అల‌ప్పుజ బ్యాక్ వాట‌ర్స్‌లో ఆదివారం ఈ వాట‌ర్ టాక్సీల‌ను రాష్ర్ట జ‌ల‌వ‌న‌రుల ర‌వాణాశాఖ‌ ప్రారంభించింది. కాటమరాన్ డీజిల్ శక్తితో పనిచేసే ఈ టాక్సీలు 10 మంది ప్రయాణీకులకు కూర్చుని ప్ర‌యాణించే సామర్థ్యం క‌లిగిఉన్నాయి. గంట‌కు 35 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో ప్ర‌యాణిస్తాయి. న‌వ‌గ‌తి మెరైన్ డిజైన్ అండ్ క‌న్‌స్ర్ట‌క్ష‌న్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ వాట‌ర్ టాక్సీల‌ను నిర్మించింది. ఎల‌క్ర్టిక్ ప‌వ‌ర్ స్టీరింగ్, సోలార్ ప్యానెల్ అమ‌రిక‌తో అన్ని విద్యుత్ అవ‌స‌రాల‌ను తీర్చేలా అదేవిధంగా చిన్న ప‌రిమాణం కార‌ణంగా ఈ ట్యాక్సీల్లో ఎక్క‌డికైనా చేరుకోవ‌చ్చు.



#WATCH Kerala: State's first water taxi service, launched in the backwaters of Alappuzha, ferries passengers.



Catamaran diesel-powered craft, with seating capacity for 10 passengers, is 1st in a series of 4 boats, that State Water Transport Department is planning to introduce. pic.twitter.com/twRqrK797P