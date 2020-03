కరోనా వైరస్‌ రోజురోజుకూ ప్రపంచదేశాల్లో చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తున్నది. ఇప్పటి వరకు వేలాది మంది ఈ మహమ్మారిభారిన పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాస్క్‌లకు భారీ డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. మాస్క్‌ల కొరత కారణంగా వాటిని కొందరు బ్లాక్‌లో సైతం అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేరళకు చెందిన ఖైదీలు కరోనాను అరికట్టడానికి తమవంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రెండ్రోజుల్లో దాదాపు 6వేలకు పైగా కాటన్‌ మాస్క్‌లను కుట్టారు. ఈ విషయాన్ని కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరై విజయన్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా పంచుకున్నారు. వీటిని ఆరోగ్యశాఖకు అందిజేసినట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. రెండు లేయర్లు కలిగిన ఈ కాటన్‌ మాస్క్‌లను తిరిగి ఉపయోగించవచ్చు. వీటి ధర రూ.15 నుంచి రూ.20 వరకు నిర్ణయించారు.



#COVID19 | Solving The Mask Problem ????



In light of the shortage, directions were given to engage the prisons in the State in manufacturing masks. It has commenced on a war footing basis. Today, the Prison officials of Thiruvananthapuram Jail have handed over the first batch. pic.twitter.com/QKgHWqYNOg