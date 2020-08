కొచ్చిలోని నావల్ షిప్ రిపేర్ యార్డ్‌లో ఉద్యోగిగా ప‌నిచేస్తున్న‌ పి.కె. సుధాకర‌న్‌కు బుధవారం నాడు రోడ్డు మీద ఒక ప‌ర్సు క‌నిపించింది. అందులో అక్ష‌రాల రూ. 65 వేలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక రూపాయిని కూడా ముట్టుకోకుండా పనాంగడ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో వాలెట్‌ను అప్ప‌గించాడు. సుధాక‌ర‌న్‌ నిజాయితీకి అక్క‌డ పోలీసులు నివ్వెర‌పోయారు.

వాలెట్‌ను తిరిగి ఇచ్చిన వ్య‌క్తి నిజాయితీకి ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంటున్నాడు. ఈ వాలెట్ య‌జ‌మానిని పోలీసులు గుర్తించారు. వాలెట్ పోయిన ఒక‌రోజు త‌ర్వాత తిరిగి ప‌ర్సు పొంద‌డంతో య‌జ‌మాని ఆనందం వ్య‌క్తం చేశాడు. సుధాక‌ర‌న్ నిజాయితీ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అయింది. 'మానవత్వం ఇంకా సజీవంగా ఉంద‌ని' నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 'నిజాయితీకి నిజ‌మైన ఉదాహ‌ర‌ణ సుధాక‌ర‌న్' అని మ‌రొక‌రు అంటున్నారు.

PK Sudhakaran (pic 1), an employee of Naval Ship Repair Yard at Kochi, spotted a wallet containing Rs 65,000 cash on road on 26th Aug. He deposited it at Panangad Police Station. It was returned to its owner, an auto driver, on 27th Aug: Southern Naval Command, Kochi, #Kerala pic.twitter.com/KDD7fhILBv