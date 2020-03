పీఎం మోదీకి కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్‌ లేఖ

తిరువనంతపురం : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి కేరళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌ లేఖ రాశారు. తలసెరి-కార్గ్‌ హైవే-30ని కర్ణాటక పోలీసులు బంద్‌ చేయడంపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ కేరళ సీఎం.. పీఎంకు లేఖ రాశారు. ఈ మార్గం కేరళను కర్ణాటకలోని కార్గ్‌ ప్రాంతంతో వయా వీర్రాజ్‌పేట్‌ మీదుగా కలుపుతుంది. కేరళకు నిత్యావసర సరుకులు ఈ మార్గం గుండానే వస్తుంటాయి. ఈ మార్గం బంద్‌ చేస్తే వాహనాలు కేరళకు చేరుకునేందుకు చుట్టూ తిరుగుతూ చాలా దూరం ప్రయాణించాల్సింది ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ విధించిన నేపథ్యంలో ఈ మార్గం బంద్‌ చేయడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. ఈ కష్ట సమయంలో రాష్ర్టానికి నిత్యావసర సరుకుల రవాణా సాఫీగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నట్లు సీఎం పినరయి లేఖలో పేర్కొన్నారు.



Kerala CM writes to the PM about 'the action of Karnataka Police which has resulted in blocking of Thalassery-Coorg State Highways-30'. The CM, in letter,has requested PM to intervene in the matter to ensure smooth flow of essential commodities to Kerala amid #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/vZ238lf0PE