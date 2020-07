హైద‌రాబాద్‌: సెక్యుల‌రిజం, పౌర‌స‌త్వం లాంటి టాపిక్స్‌ను సీబీఎస్ఈ సిల‌బ‌స్ నుంచి తొల‌గించిన విష‌యం తెలిసిందే. దీనిపై వివాదం చెల‌రేగుతున్న‌ది. ఈ నేప‌థ్యంలో కేంద్ర మాన‌వ వ‌న‌రుల శాఖ మంత్రి ర‌మేశ్ పోక్రియాల్ నిషాంక్ స్పందించారు. చిన్నారుల‌కు విద్య‌ను అందించ‌డం మ‌న ప‌విత్ర క‌ర్త‌వ్య‌మ‌ని, విద్యావ్య‌వ‌స్థ‌ను రాజ‌కీయాల‌కు దూరంగా ఉంచాల‌ని, మ‌న రాజ‌కీయాల‌ను మ‌రింత చైత‌న్య‌వంతం చేయాల‌ని మంత్రి తెలిపారు. త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా సీబీఎస్ఈ సిల‌బస్ అంశంపై రియాక్ట్ అవుతూ.. బ‌యోల‌జీ, మ్యాథ‌మ‌టిక్స్, ఎక‌నామిక్స్‌ పాఠ్యాంశాల్లోనూ కొంత సిల‌బ‌స్‌ను తొల‌గించిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. విద్యార్థుల‌పై వ‌త్తిడిని త‌గ్గించేందుకే.. 30 శాతం సిల‌బ‌స్‌ను తీసివేసిన‌ట్లు మంత్రి తెలిపారు.



There has been a lot of uninformed commentary on the exclusion of some topics from #CBSESyllabus. The problem with these comments is that they resort to sensationalism by connecting topics selectively to portray a false narrative.