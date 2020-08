కశ్మీర్‌ భారతదేశ స్వర్గధామం : ఎల్జీ మనోజ్‌ సిన్హా

శ్రీనగర్‌ : కశ్మీర్‌ భారతదేశ స్వర్గధామం అని జమ్మూకశ్మీర్‌ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ మనోజ్‌ సిన్హా పేర్కొన్నారు. ఎల్జీగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. జమ్మూకశ్మీర్‌కు పని చేసేందుకు తనకు అవకాశం లభించింది. ఆగస్టు 5వ తేదీ చాలా ముఖ్యం. జమ్మూకశ్మీర్‌లో అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభమయ్యాయని తెలిపారు. ఈ అభివృద్ధి పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తాను అని ఎల్జీ స్పష్టం చేశారు. తనకు ఎవరిపై పక్షపాతం ఉండదన్నారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాజ్యాంగ అధికారాలు ఉపయోగిస్తామన్నారు. ప్రజల వైపు ఉండి, వారి సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతానని చెప్పారు. జమ్మూకశ్మీర్‌ అభివృద్ధే తన ప్రధాన లక్ష్యమని ఎల్జీ మనోజ్‌ సిన్హా స్పష్టం చేశారు.



Kashmir is heaven of India, I've been given an opportunity to play a role here. 5th Aug is an important date, after yrs of isolation J&K came to mainstream. Several projects started here after yrs, my priority is to take those projects forward: J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha pic.twitter.com/BewKFTzxC9