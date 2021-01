కోబ్రా కాటు నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్న స్నేక్‌ క్యాచర్‌

బెంగళూరు: ఒక స్నేక్‌ క్యాచర్‌ కోబ్రా పాము కాటు నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నాడు. కర్ణాటకలోని శివమొగ్గలో ఈ ఘటన జరిగింది. కూలిన చెట్టు మొదలో చిక్కుకున్న పొడవైన నాగ పామును ఓ నిఫుణుడు రక్షించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ క్రమంలో అది ఎటాక్‌ చేయగా పట్టుతప్పి పడిపోయాడు. ఆ పాము అతడ్ని కాటు వేయబోగా పక్కనే ఉన్న సహాయకుడు వెంటనే స్పందించి దానిని ఒడిసి పట్టుకున్నాడు. చివరకు వారిద్దరు కలిసి ఆ పామును పట్టుకున్నారు. ఒళ్లు జలదరింపజేసే ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది. ట్విట్టర్‌లో సుమారు 1.2 లక్షల మంది ఈ వీడియోను చూశారు. కాగా నెటిజన్లు పలు రకాలుగా కామెంట్లు చేశారు. పామును కాపాడబోయిన వ్యక్తినే మరొకరు కాపాడాల్సి వచ్చింది అంటూ ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు.



