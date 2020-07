మ‌నిషి అన్నాక ఏదొక పిచ్చి ఉండాలి. లేదంటే జీవితంలో ఏం సాధించ‌లేరంటారు మ‌హానుభావులు. పిచ్చి అంటే మీరు అనుకునే పిచ్చి కాదు. ప‌ట్టుద‌ల గురించి. ఫోటోగ్ర‌ఫీ మీద ఉన్న పిచ్చి అత‌న్ని ఇప్పుడు ప్ర‌పంచానికి తెలిసేలా చేసింది. కాక‌పోతే అత‌ను తీసిన ఫోటోల వ‌ల్ల కాదు. కెమెరా ఆకారంలో ఇంటిని నిర్మించ‌డం. ఫోటోగ్ర‌పీ ప‌ట్ల త‌న‌కున్న ప్రేమ‌ను వ్య‌క్తీక‌రించ‌డానికి ఈ విధంగా చేశాడు.

కర్ణాటకలోని బెల్గాంకు చెందిన ర‌వి హోంగ‌ల్‌కు చిన్న‌ప్ప‌టి నుంచి ఫోటోగ్ర‌ఫీ అంటే ఇష్టం. ర‌క‌ర‌కాల చిత్రాల‌ను కెమెరాలో బంధించ‌డానికి స‌మీప గ్రామీణ ప్రాంతాల‌కు కూడా వెళ్లేవాడు. ఇప్పుడు ఇంటినే కెమెరాగా క‌ట్టించుకున్నాడు. అంతేకాదు త‌న కుమారుల‌కు కానన్, నికాన్, ఎప్సన్ అంటూ కెమెరా బ్రాండ్ల పేర్లు పెట్టాడు. ఆ పేర్ల‌ను ఇంటిపైన రాపించాడు. ఇంటి వెలుపలి భాగంలో లెన్స్, ఫ్లాష్, షోరీల్, మెమరీ కార్డ్, వ్యూఫైండర్ ఉంటాయి. అలాగే, ఇంటి లోపల పైకప్పుల‌ గోడలు కెమెరా భాగాలను పోలి ఉంటాయి. ఈ ఇంటి నిర్మాణానికి సుమారు రూ. 71,63,048 రూపాయలు ఖ‌ర్చుపెట్టాడు. ఇంటికి సంబంధించిన ఫోటోల‌ను సోష‌ల్‌మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు అవి వైర‌ల్‌గా మారాయి.

A camera-obsessed photographer from India builds a camera-shaped house! 49-year-old Ravi Hongal has spent over $95,000 building the 3-story house, which looks like a camera in the town of Belgaum in India. pic.twitter.com/uzqThg7dCj