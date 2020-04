క‌ర్ణాట‌క‌: మ‌నం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మ‌న చుట్టూ ఉన్న ప‌రిస‌రాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవ‌డం ఎంతైనా అవ‌స‌రం. క‌ర్ణాట‌క మంత్రి ఎస్ సురేశ్ కుమార్ వీధులు ప‌రిశుభ్రంగా ఉండ‌టం ఎంత అవ‌స‌ర‌మో ప్ర‌జ‌ల‌కు తెలియ‌జేశారు. బెంగ‌ళూరులోని త‌న ఇంటి ప‌క్క‌నే చెత్తాచెదారాన్ని గమ‌నించిన ఎస్ సురేశ్ కుమార్‌ త‌న స‌తీమ‌ణితో క‌లిసి ఆ చెత్త‌ను ఊడ్చేశారు.

మంత్రి సురేశ్ కుమార్ దంపతులు త‌మ వీధిని శుభ్రం చేస్తున్న ఫొటోల‌ను బెంగ‌ళూరు మ‌హాన‌గ‌ర పాల‌క సంస్థ క‌మిష‌న‌ర్ బీహెచ్ అనిల్ కుమార్ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేశారు. మీ ప‌రిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచి స‌మాజానికి మంచి సందేశాన్నిచ్చినందుకు మంత్రి సురేశ్ కుమార్ దంప‌తుల‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు. అని అనిల్ కుమార్ ట్వీట్ చేశారు.

Thank you hon’ble minister @nimmasuresh & your wife for this gesture of keeping your surrounding clean and sending a strong message of upholding the Dignity of Labour.#StayHome #HealthHeroes #BreakTheChain #IndiaFightsCorona #COVID2019india #BBMP #Bengaluru pic.twitter.com/F5LHs5S8wK