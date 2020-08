బెంగ‌ళూరు : క‌ర్ణాట‌క భార‌తీయ జ‌నతా పార్టీ ఉపాధ్య‌క్షుడిగా ఆ రాష్ర్ట ముఖ్య‌మంత్రి యోడియూర‌ప్ప కుమారుడు బీవై విజ‌యేంద్ర నియామ‌కం అయ్యారు. ఆ రాష్ర్ట బీజేపీ అధ్య‌క్షుడు న‌లిన్ కుమార్ క‌తీల్ విజ‌యేంద్ర‌తో పాటు మ‌రో 9 మంది ఉపాధ్య‌క్షుల‌ను నియ‌మిస్తూ శుక్ర‌వారం ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. ఉపాధ్య‌క్షులతో పాటు న‌లుగురు జ‌న‌ర‌ల్ సెక్ర‌ట‌రీలు, 10 సెక్ర‌ట‌రీలు, ఇద్ద‌రు కోశాధికారులను న‌లిన్ కుమార్ నియ‌మించారు.



ఈ సంద‌ర్భంగా విజ‌యేంద్ర త‌న తండ్రి పాదాల‌కు న‌మ‌స్క‌రం చేశారు. ఈ ఫోటోను ట్వీట్ చేస్తూ.. క‌ర్ణాట‌క బీజేపీ ఉపాధ్య‌క్షుడిగా త‌న‌కు బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గించినందుకు అమిత్ షా, జేపీ న‌డ్డా, న‌లిన్ కుమార్, యోడియూర‌ప్ప‌కు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు. క‌ర్ణాట‌క‌లో పార్టీని మ‌రింత బలోపేతం చేయ‌డానికి కృషి చేస్తాను అని విజ‌యేంద్ర స్ప‌ష్టం చేశారు.

I thank @BJP4India President Sh @JPNadda ji, Sh @blsanthosh ji, Sh @nalinkateel ji & Sh @BSYBJP for entrusting me with responsibility of Vice President of @BJP4Karnataka. Grateful to leadership for the faith in me, will work hard to further strengthen the party. pic.twitter.com/ke3HnuB1Ol