ఖాళీ రోడ్ల‌పై కంగారూ గెంతులు..వీడియో

ఆస్ట్రేలియా: ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి ధాటికి అంద‌రూ ఇళ్ల‌కే ప‌రిమిత‌మైపోయిన విష‌యం తెలిసిందే. లాక్ డౌన్ ప్రభావంతో ప్ర‌జ‌లంతా హోం క్వారంటైన్‌లో ఉండిపోయారు. దీంతో వ‌న్య‌ప్రాణులు అట‌వీ ప్రాంతాల్లో నుంచి జ‌నావాసాల్లోకి వ‌స్తున్నాయి. ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైట్ టౌన్ లోకి ఓ కంగారూ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. నిర్మానుష్య‌మైన అడిలైడ్ ప్రధాన ర‌హ‌దారిపై ప‌క్క నుంచి కంగారూ చెంగు చెంగున గంతులేస్తూ వెళ్లింది. ఈ వీడియో నెట్టింట్లో చక్క‌ర్లు కొడుతోంది.



This #Kangaroo hopping in empty roads at city of Adelaide , Australia is like straight from a Hollywood apocalypse movie. Where all the humans went !! SBS News credits. pic.twitter.com/BtZ4NCI72A