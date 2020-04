కేరళ పోలీసుల మ్యూజిక్ వీడియోకు కమల్ శభాష్

హైదరాబాద్: లాఠీలు తిప్పే పోలీసులు పాట అందుకున్నారు. పాటకు ఆట జోడించి మ్యూజిక్ వీడియో రూపొందించారు. సకలకళా వల్లభన్ కమల్ హాసన్ మెచ్చుకోళ్లు అందుకున్నారు. మడమ తిప్పము.. కరోనాకు వెన్ను చూపము అనే పాటతో కేరళ పోలీసులు రూపొందించిన మ్యూజికల్ వీడియో జనాదరణ పొందింది. అది తనకు కూడా ఎంతో నచ్చిందని కమలహాసన్ మెచ్చుకున్నారు.

"Excellent....to cheer these centurions with an anthem for Kerala Police. I am glad even the singing talent was a policeman in uniform. I congratulate the higher echelons of the police department for coming up with a sensitive and thoughtful idea. My salute"

