ఉన్నూళ్లో ఉపాధి.. కూలీల్లో సంతోషం

బెంగ‌ళూరు: బ‌తుకుదెరువు కోసం ముంబైకి వ‌ల‌స‌పోయి క‌రోనా మ‌హమ్మారి కార‌ణంగా స్వ‌స్థ‌లాలకు తిరిగొచ్చిన వ‌ల‌స‌కూలీలకు క‌ర్ణాట‌క‌లోని క‌ల‌బురిగి జిల్లా అధికారులు స్థానికంగా ఉపాధి క‌ల్పించారు. మ‌హాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ ప‌థ‌కం కింద కూలీలంద‌రికీ ప‌ని క‌ల్పించిన‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో లాడ్చించోలి గ్రామానికి చెందిన కూలీలు సంతోషం వ్య‌క్తం చేశారు.



స్థానిక‌ అధికారులు ఉపాధి క‌ల్పించ‌క‌పోతే తాము మ‌ళ్లీ ముంబైకి వెళ్లాపోవాల్సి వ‌చ్చేద‌ని వారు చెబుతున్నారు. తాము ముంబై నుంచి తిరిగొచ్చిన త‌ర్వాత 15 రోజులు హోంక్వారెంటైన్‌లో ఉంచార‌ని, క్వారెంటైన్ పూర్తికాగానే ఇప్పుడు ఉపాధి క‌ల్పించార‌ని చెప్పారు. అయితే ఎప్ప‌టికీ ప‌ని ఇలాగే దొరికితే ప‌ర్వాలేద‌ని, లేదంటే మాత్రం తాము బ‌తుకుదెరువు కోసం మ‌ళ్లీ ముంబైకి వెళ్ల‌క త‌ప్ప‌ద‌ని కూలీలు చెబుతున్నారు.

