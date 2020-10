కల్బుర్గి : కర్ణాటకలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు కల్బుర్గి జిల్లాలో భీమా నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఎన్‌హెచ్‌-50పై వంతెనకు కొద్దితేడాతో నది ప్రవహిస్తుండటంతో అధికారులు వంతెన పైనుంచి వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతించడం లేదు. దీంతో బ్రిడ్జికి ఇరువైపులా కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోవటంతో వాహనదారులు, ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రెండురోజులుగా తినడానికి తిండి, తాగేందుకు నీళ్లులేక పడిగాపులు కాయాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

బ్రిడ్జికి 6 అడుగుల దిగువగా వరద ప్రవహిస్తుంటే వాహనాలు ఎందుకు అనుమతించడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇదిలాఉండగా రానున్న 24 గంటల్లో కర్ణాటకలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని భారత వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. రెండురోజులుగా కర్ణాటకలో కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలకు ప్రధాన జలాశయాలన్నీ నిండుకుండలను తలపిస్తున్నాయి. నదులు ప్రమాదకర స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తున్నాయి.



Karnataka: Police block part of NH-50 for traffic in Kalaburagi district as Bhima river water levels rise



"We've been stranded here for 2 days. There's nothing to eat nor drink. The water is still 5-6 feet below the bridge but we aren't being allowed to cross," says a driver pic.twitter.com/rXWPLWy5jt