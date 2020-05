డార్జిలింగ్‌: ప్రేక్షకులు జంగిల్ బుక్ సినిమాలోని బ్లాక్ పాంత‌ర్ బాఘీర (న‌ల్ల‌పులి పాత్ర పేరు)ను ఎప్ప‌టికీ మ‌రిచిపోలేరు. క‌థ‌లు, సినిమాల్లో మాత్ర‌మే సంద‌డి చేసే బాఘీర ఇపుడు కండ్ల ముందు ప్ర‌త్య‌క్ష‌మైంది. కాబిని-డార్జిలింగ్ మ‌ధ్య గ‌ల అట‌వీ ప్రాంతంలో ఓ చెట్టుపై న‌ల్ల చిరుత క‌నిపించింది. ఈ దృశ్యాల‌ను హ‌ర్ష న‌ర‌సింహ‌మూర్తి తన కెమెరాల్లో బంధించారు.

చెట్టుపై కూర్చుని అటు ఇటూ చూస్తున్న రియ‌ల్ బాఘీర వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్ ట్విట్ట‌ర్ లో పోస్ట్ చేయ‌గా నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.



You remember that #Bagheera from Jungle book. Here it is. They are not separate species but melanistic common #leopard only. Found from Kabini to Darjeeling in #India. Beauty captured by Harsha Narasimhamurthy. pic.twitter.com/dDA53gZxBa