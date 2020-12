భళే భళే కారు.. జోడెడ్లా కారు..!

వాయు కాలుష్యం మన చుట్టూ పెరుగుతున్న ఆందోళనలతో వాహనాల తయారీలో ఎన్నో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. 6 జీ వాహనాలు ఇప్పుడు మార్కెట్లను ముంచెత్తుతున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కూడా రోడ్లపై పరుగులు తీస్తున్నాయి. ప్రపంచాన్ని కాలుష్యరహిత ప్రదేశంగా మార్చడానికి ఎన్నిరకాల పద్ధతులు అనుసరించాలో అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీలో ఎలాన్‌ మస్క్‌కు చెందిన టెస్లా సంస్థ ముందంజలో ఉన్నది.



జుగాడ్‌ జోడెడ్ల కారును మహీంద్రా గ్రూప్ చైర్మన్ ఆనంద్‌ మహీంద్రా ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. బహుశా టెస్లా కూడా దీని ఉద్గారాల విషయంలో సరిపోలదని కామెంట్‌ పెట్టారు. “ఈ పునరుత్పాదక ఇంధన కారు తక్కువ ఖర్చుతో ఎలోన్‌ మస్క్ టెస్లా కంపెనీని సరిపోలవచ్చని అనుకోను. మీథేన్‌ను పరిగణంలోకి తీసుకుంటే.. ఉద్గారాల స్థాయి గురించి ఖచ్చితంగా తెలియదు” అని కామెంట్‌ పోస్ట్‌ చేశారు. జోడెడ్లా కారును అందంగా అలంకరించి.. దానికి బ్రేకులు కూడా అమర్చాడు ఆ బండి యజమాని. ఎడ్లకు పచ్చగడ్డి వేస్తే చాలా ఎంతదూరమైన ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లి యజమానికి డబ్బులు సంపాదించి పెడతాయి. ఆనంద్ మహీంద్రా పోస్ట్‌ చేసిన ఎడ్ల బండి కారు ఆలోచనను నెటిజెన్లు ఎంతగానో ప్రశంసిస్తూ సరదా కామెంట్లు పెడుతున్నారు .

టెస్లా తయారుచేసిన ఎలక్ట్రిక్ కారుతో పోలిస్తే ఎద్దుల బండి నడిచే కార్ క్యాబిన్ భవిష్యత్‌ అవకాశాల మధ్య ప్రత్యక్ష పోలిక లేనప్పటికీ.. ఇది ఖచ్చితంగా చూడటానికి, పని చేయడానికి ఒక ఆహ్లాదకరమైన మార్గం ఉంటుంది.

I don’t think @elonmusk & Tesla can match the low cost of this renewable energy-fuelled car. Not sure about the emissions level, though, if you take methane into account... pic.twitter.com/C7QzbEOGys