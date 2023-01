January 10, 2023 / 04:54 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ట‌ర్కీ వ్యాపారి నుంచి ఐస్‌క్రీంను ఓ వ్య‌క్తి గుంజుకున్న వీడియోను పాకిస్తానీ జ‌ర్నలిస్ట్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ క్లిప్ ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో వైర‌ల్‌గా మార‌డంతో ఐస్‌క్రీం విక్రేత ప‌ట్ల ఆ వ్య‌క్తి దురుసు ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌పై నెటిజ‌న్లు ఓ రేంజ్‌లో విరుచుకుప‌డ్డారు. పాక్ జ‌ర్న‌లిస్ట్ అజార్ ఖాన్ సోష‌ల్ మీడియాలో ఈ వీడియోను షేర్ చేయ‌గా ఇప్పుడ‌ది వైర‌ల్‌గా మారింది.

Turkish ice cream tricks must be BANNED in Pakistan after this! pic.twitter.com/y06TXyj9Su

— azhar khan (@azharkhn4) January 9, 2023