ఆటిజంపై అవగాహన.. ఆరేబియా సముద్రంలో 36 కి.మీ. ఈదిన 12 ఏళ్ల బాలిక

ముంబై : జియా రాయ్‌(12). ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్‌ డిజార్డర్‌ను కలిగిన ఈ బాలిక ఆరేబియా సముద్రంలో 36 కిలోమీటర్లు ఈది అతి పిన్న వయస్కురాలిగా రికార్డు నెలకొల్పింది. ఆటిజం(బుద్ధిమాద్యం)పై అవగాహన పెంచేందుకు ఈ ఫీట్‌ త‌ల‌పెట్టిన‌ట్లుగా పేర్కొంది. నావల్‌ సెయిలర్‌ మదన్‌ రాయ్‌ కుమార్తె అయిన జియా రాయ్‌ బాంద్రా వర్లి సీ లింక్‌ నుంచి గేట్‌వే ఆఫ్‌ ఇండియా వరకు 36 కిలోమీటర్లు 8 గంటల 40 నిమిషాల్లో ఈదింది. ఫిబ్రవరి 17న తెల్లవారుజామున 3.50 గంటలకు బాంద్రా-వర్లి లింక్‌ నుండి ఈతను ప్రారంభించిన బాలిక మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు గేట్‌వే ఆఫ్‌ ఇండియా వద్ద ముగించి ఫీట్‌ను పూర్తిచేసింది. స్విమ్మింగ్‌ ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా గుర్తింపు పొందిన స్విమ్మింగ్‌ అసోసియేషన్‌ మహారాష్ట్ర ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఫీట్‌ పూర్తి అనంతరం జియాను గ్రేటర్‌ ముంబై అమెచ్యూర్‌ అక్వాటిక్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు జరీర్‌ ఎన్‌ బలివాలా ట్రోఫీతో సత్కరించారు.

#Watch Ms Jiya Rai created a record as the youngest girl diagnosed with ASD to swim the dist of 36 km in open sea.

The message is quite clear by the gritty girl - Let nothing stop you from realising your true potential!!@ddsahyadrinews @DDNewsHindi @ANI @mygovindia @MahaDGIPR pic.twitter.com/1XeBGxpA5Z