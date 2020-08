లడఖ్ లో ఘనంగా స్వాతంత్ర దినోత్సవం.. వీడియో

శ్రీనగర్ : చైనా సరిహద్దులోని అతి ఎత్తైన ప్రదేశమైన లడఖ్ లో స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ఐటీబీపీ) సైనికులు లడఖ్‌లో 16,000 అడుగుల ఎత్తులో త్రివర్ణ పతాకానికి నమస్కరించారు.



చైనా సరిహద్దులోని ప్యాంగాంగ్ ట్సో నది వద్ద ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీసులు భారత దేశ జాతీయ పతాకంతోపా ఐటీబీపీ పతాకాన్ని చేతబూని భారత్ మాతా కీ జై అంటూ నినాదాలు చేశారు. చైనాతో సరిహద్దు సంఘర్షణ నేపథ్యంలో ఈసారి ఐటీబీపీ జవాన్లలో రెట్టింపు ఉత్సాహం కనిపించింది. భరత్ మా కి జై నినాదాలతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కొన్ని నిమిషాలపాటు ప్రతిధ్వనించాయి.

#WATCH: Ladakh: Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans celebrate #IndependenceDay on the banks of Pangong Tso, at an altitude of 14,000 feet. (Source: ITBP) pic.twitter.com/T5d00K6hnf