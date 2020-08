ప్రేక్షకులు లేకుండానే అత్తారీలో బీటింగ్ రిట్రీట్

అమృత్సర్ : కరోనా కారణంగా ప్రేక్షకులు లేకుండానే అ-త్తారిలోని ఉమ్మడి చెక్ పోస్ట్‌లో శనివారం తొలిసారి జష్న్-ఏ-ఆజాదీ కార్యక్రమం ముగిసింది. అయినప్పటికీ సైనికులు, అధికారులు అంతే ఉత్సహంతో బీటింగ్ రిట్రీట్ వేడుకను జరుపుకున్నారు.



కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో సామాన్య ప్రజల రాకపై నిషేధం ఉన్నందున ప్రేక్షకులు లేరు. వాస్తవానికి మార్చి 7 నుంచి బీట్ ది రిట్రీట్ వేడుకలో ప్రేక్షకులను అనుమతించడంలేదు. మరోవైపు, స్వాతంత్ర్య దిన వేడుకలను సరళంగా జరుపుకోవడానికి మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని పౌర్ణమిగా మార్చడానికి బీఎస్ఎఫ్, ఐటీబీపీ జవాన్లు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. సైనికులు నృత్యం చేస్తూ, పాటలు పాడుతూ జష్న్-ఏ-ఆజాదీని జరుపుకున్నారు.

శనివారం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా సరిహద్దు భద్రతా దళ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎస్ఎస్ దేశ్వాల్ జేసీపీపై జాతీయ జెండాను వేశారు. బీఎస్‌ఎఫ్ సిబ్బంది జాతీయ జెండాకు వందనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సామాన్య ప్రజలు హాజరుకాలేదు. బీఎస్ఎఫ్, ఐటీబీపీ జవాన్లు భారత్ మాతా కి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తూ అద్భుతమైన కవాతును ప్రదర్శించారు.

Beating retreat ceremony at the Attari-Wagah border on #IndependenceDay. No spectators were allowed due to #Covid19 pandemic. #coronavirus @adgpi



(Video : ANI) pic.twitter.com/ImuRHgmwfw