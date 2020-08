శ్రీన‌గ‌ర్‌: జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌లో ఎడ‌తెగ‌ని వ‌ర్షాలు బీభ‌త్సం సృష్టిస్తున్నాయి. దీంతో లోత‌ట్టు ప్రాంతాలు జ‌ల‌మ‌య‌మ‌య్యాయి. ప‌లు న‌దులు ఉప్పొంగి ప్ర‌వ‌హిస్తున్నాయి. కిష్ట‌వార్ జిల్లాలోని బొంజ్వాహ్ ఏరియాలో కాలువ‌లు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఆ ఏరియాలోని ఓ కాంక్రిట్ ర‌హ‌దారిపై కాలువ ఉధృతంగా ప్ర‌వ‌హిస్తున్న‌ది. దీంతో ఆ దారిలో వెళ్తున్న రెండు వాహ‌నాలు వ‌ర‌ద‌ల్లో చిక్కుకున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.



#WATCH Jammu & Kashmir: Two vehicles submerged in Bonjwah area of Kishtwar district after an overflowing river stream blocked the unconstructed road. Heavy water flow forced one of the vehicles to turn sideways.



Heavy rains have wreaked havoc in the area pic.twitter.com/3LTAhdjlSj