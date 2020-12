భువ‌నేశ్వ‌ర్ : క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి నేప‌థ్యంలో తొమ్మిది నెల‌ల సుదీర్ఘ విరామం అనంత‌రం పూరీలోని జ‌గ‌న్నాథ్ ఆల‌యం భ‌క్తుల సంద‌ర్శ‌నార్థం బుధ‌వారం తిరిగి తెరుచుకుంది. భ‌క్తుల మ‌త‌సంబంధ విశ్వాసాల నేప‌థ్యంలో కొవిడ్‌-19 నియ‌మాల‌ను పాటిస్తూ ఆల‌యాన్ని తెరిచిన‌ట్లు నిర్వాహ‌కులు తెలిపారు. తొలుత కొన్ని రోజుల‌పాటు పూరీ స్థానికుల‌కే ద‌ర్శ‌నం సౌక‌ర్యం క‌ల్పించిన‌ట్లు చెప్పారు. కొత్త సంవ‌త్స‌రాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని అధిక సంఖ్య‌లో వ‌చ్చే ర‌ష్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని జ‌న‌వ‌రి 1, 2 వ తేదీల్లో ఆల‌యాన్నిభ‌క్తుల సంద‌ర్శ‌నార్థం మూసివేస్తున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. జ‌న‌వ‌రి 3వ తేదీ నుంచి భ‌క్తులంద‌రిని ద‌ర్శ‌నానికి అనుమ‌తి ఇచ్చిన‌ట్లు తెలిపారు. భ‌క్తులు కొవిడ్ నిబంధ‌న‌ల‌కు క‌చ్చితంగా పాటిస్తూ ఆల‌యానికి విచ్చేయ‌వ‌ల‌సిందిగా పేర్కొన్నారు.



ప‌ర్యాట‌కుల‌ను మాత్ర‌మే కాకుండా ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్త యాత్రికుల‌ను ఆక‌ర్షించే రాష్ట్రం ఒడిశా. రాష్ట్రంలో 100 ఏళ్ల‌కు పైబ‌డిన చ‌రిత్ర క‌లిగిన‌వి 8 వేల‌కు పైగా ఆల‌యాలు ఉన్నవ‌ని చరిత్ర పరిశోధకుడు అనిల్ ధీర్ తెలిపారు. జ‌గ‌న్నాథ ఆల‌యం నేడు తెరుచుకోవ‌డంపై ప్ర‌ముఖ శాండ్ ఆర్టిస్ట్ సుద‌ర్శ‌న్ ప‌ట్నాయ‌క్ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స్పందిస్తూ.. జై జ‌గ‌న్నాథ్‌.. తొమ్మిది నెల‌ల అనంత‌రం ఆల‌యం నేడు తెరుచుకుంటుంది. భ‌క్తులు కొవిడ్ నిబంధ‌న‌లు పాటించాల్సిందిగా మ‌న‌వి చేసుకుంటున్న‌ట్లు తెలిపారు. పూరీ బీచ్‌లో వేసిన జ‌గ‌న్నాథ ఆల‌య సాండ్ సైక‌త శిల్పాన్ని షేర్ చేశారు.

Jai Jagannath.....???? After 9 months, Shri Jagannath Temple is opening today for devotees in a phased manner . Humble request to all to devotees follow COVID-19 guidelines . My SandArt at Puri beach in Odisha. pic.twitter.com/5eUwjCeRZp