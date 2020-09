లియో పార్గిల్‌ పర్వతాన్ని అధిరోహించిన ఐటీబీపీ

షిమ్లా : హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ఎత్తయిన లియో పార్గిల్‌ పర్వతాన్ని ఇండో టిబెటన్‌ బోర్డర్‌ పోలీసులు బృందం అధిరోహించింది. కరోనా మహమ్మారి సమయంలో పర్వతారోహణ చేసిన తొలి బృందంగా ఐటీబీపీ చరిత్ర సృష్టించింది. మొత్తం 16 మంది సభ్యులు కలిగిన బృందంలో 12 మంది సభ్యులు విజయవంతంగా 22,222 అడుగుల ఎత్తయిన లియో పార్గిల్‌ పర్వతాన్ని అధిరోహించారు. పర్వతాధిరోహణ అనంతరం భారత్‌ మాతాకీ జై అంటూ నినాదాలు చేశారు. అలాగే జాతీయ జెండాను ఎగుర వేశారు. ఆగస్ట్‌ 31న ఐటీబీపీ సభ్యుల బృందం షిమ్లాలోని శిఖరాన్ని అధిరోగహించగా ఐటీబీపీ ఉన్నతాధికారులు పర్వతారోహకులను అభినందించారు.

#WATCH Himachal Pradesh: mountaineers of ITBP successfully climbed Leo Pargil mountain (22,222 ft) on 31 Aug to record the first such ascent during #COVID19. Total 12 members of the 16 member team from Sector Head Quarters, ITBP Shimla climbed the peak successfully. (Source:ITBP) pic.twitter.com/0vJubO4TWN