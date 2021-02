డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లోని చ‌మోలీ జిల్లాలో హిమ‌పాతం కార‌ణంగా పోటెత్తిన వ‌ర‌ద‌లు భారీ బీభ‌త్సాన్నే సృష్టించాయి. ఈ వ‌ర‌ద‌ల్లో ఇప్ప‌టికే 100 మంది వ‌ర‌కు మృతిచెంది ఉంటార‌ని అధికారుల అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ధౌలిగంగ న‌ది నుంచి 10 మృత‌దేహాల‌ను ర‌క్ష‌ణ బృందాలు వెలికితీశాయి. వ‌ర‌ద ప్ర‌భావిత ప్రాంతాల్లో రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ ముమ్మ‌రంగా కొన‌సాగుతున్న‌ది. కాగా, వ‌ర‌ద‌ల‌వ‌ల్ల త‌పోవ‌న్ డ్యామ్ స‌మీపంలో నిర్మిస్తున్న ఓ ట‌న్నెల్ 16 నుంచి 17 మంది కార్మికులు చిక్కుకున్నారు. వారిని ర‌క్షించేందుకు ఐటీబీపీ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ట‌న్నెల్ పై భాగం నుంచి రంధ్రం చేసి కార్మికుల‌ను బ‌య‌టికి తీసే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు. ఈ ఆప‌రేష‌న్‌కు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.



#WATCH| Uttarakhand: ITBP personnel approach the tunnel near Tapovan dam in Chamoli to rescue 16-17 people who are trapped.



(Video Source: ITBP) pic.twitter.com/DZ09zaubhz