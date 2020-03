న్యూఢిల్లీ : దేశంలో కోవిడ్‌-19 కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారతీయ రైల్వే తన రైల్వే కోచ్‌లను, క్యాబిన్‌లను ఐసోలేషన్‌ వార్డులుగా మార్చుతుంది. ప్రతీరోజు 13,523 రైళ్లు దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుతుంటాయి. లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌ 14 వరకు అన్ని రకాల ప్రయాణ రైళ్ల సేవలను రైల్వే నిలిపివేసింది. కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గడిచిన బుధవారం నాడు రైల్వేశాఖ మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌.. రైల్వే బోర్డు ఛర్మన్‌ వి.కే. యాదవ్‌తో కలిసి అన్ని జోన్ల మేనేజర్లు, డివిజనల్‌ మేనేజర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ను నిర్వహించారు. ప్రధాని అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్‌ సమావేశంలో రైల్వే కోచ్‌లను ఐసోలేషన్‌ వార్డులుగా ఉపయోగించడంపై యోచించాల్సిందిగా మోదీ సూచించారు. ప్రధాని సూచన మేరకు రైల్వే చర్యలు చేపట్టింది.

ఈ క్రమంలో భాగంగా నార్తరన్‌ రైల్వే కోవిడ్‌-19 పేషెంట్ల కోసం తన మొదటి ఫోటోటైప్‌ ఐసోలేషన్‌ వార్డును ఏర్పాటు చేసింది. నాన్‌ ఏసీ కోచ్‌లను ఐసోలేషన్‌ వార్డులుగా రూపోందిస్తుంది. పేషెంట్‌ క్యాబిన్‌ రూపకల్పనకు కోచ్‌లో ఒక వైపు ఉన్న మూడు బెర్త్‌ల్లో మిడిల్‌ బెర్త్‌ను తీసేశారు. మరో వైపు ఉన్న మూడు బెర్త్‌లను పూర్తిగా తొలగించారు. పై బెర్త్‌ ఎక్కేందుకు ఉన్న నిచ్చెనవంటి సదుపాయాలను తొలగించారు. బాత్‌రూంలను, ట్యాప్‌లను మార్పు చేశారు. ప్రతీ క్యాబిన్‌కు ప్రత్యేక కర్టెన్లు ఏర్పాటు చేశారు. వైద్య పరికరాలకు విద్యుత్‌ సదుపాయం కల్పించారు. ప్రతి కోచ్‌లో 10 ఐసోలేషన్‌ వార్డులను ఏర్పాటు చేశారు.



