హైద‌రాబాద్‌: క‌రోనా వైర‌స్ ప‌రిస్థితిని అంచ‌నా వేసేందుకు బెంగాల్‌కు వెళ్లిన కేంద్ర బృందాల‌కు అక్క‌డ ప్ర‌భుత్వం స‌హ‌క‌రించ‌డం లేద‌ని కేంద్ర‌హోంశాఖ సంయుక్త కార్య‌ద‌ర్శి స‌లిలా శ్రీవాత్స‌వ్ తెలిపారు. ఇవాళ ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర బృందాల‌ను స్థానిక ప్ర‌భుత్వం అడ్డుకున్న‌ట్లు చెప్పారు. గ్రౌండ్ ప‌రిస్థితిని అంచ‌నా వేసేందుకు వారికి అవ‌కాశం ఇవ్వ‌డంలేద‌న్నారు. కోల్‌క‌తాతో పాటు జ‌ల్‌పాయిగుడికి కేంద్ర బృందాలు వెళ్లాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో కేంద్ర హోంశాక కార్య‌ద‌ర్శి అజ‌య్ భ‌ల్లా .. బెంగాల్ చీఫ్ సెక్ర‌ట‌రీకి లేఖ రాశారు.



ఇంట‌ర్ మినిస్టీరియ‌ల్ బృందాల‌కు రెండు ప్రాంతాల్లో అనుమ‌తి ఇవ్వ‌డంలేద‌ని మంత్రిత్వ‌శాఖ‌కు తెలిసిందని, వారికి స‌హ‌కరించాల‌ని అజ‌య్ బెంగాల్ సీఎస్‌ను కోరారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇవాళ సాయంత్రం అయిదు గంట‌ల ప్రాంతాల్లో కేంద్ర బృందాల‌ను కోల్‌క‌తాలో ప‌ర్య‌టించేందుకు అనుమ‌తించారు. రాష్ట్ర పోలీసులు, బీఎస్ఎఫ్ భ‌ద్ర‌త మ‌ధ్య కేంద్ర బృందాలు కోల్‌క‌తాలో ప‌రిస్థితిని ప్ర‌త్య‌క్షంగా స‌మీక్షిస్తున్నాయి.



అంత‌క‌ముందు క‌రోనా వైర‌స్‌పై పోరాటంలో అంద‌రూ స‌హ‌క‌రించాల‌ని ప‌శ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ కోల్‌క‌తా ప్ర‌జ‌ల‌ను కోరారు. ఇవాళ ఆమె కోల్‌క‌తా వీధుల్లో తిరిగారు. రాజాబ‌జార్‌లో ఆమె త‌న కాన్వాయ్‌లోని కారులో నుంచే ప్ర‌జ‌ల‌ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. పౌరులంతా ఇండ్ల‌ల్లోనే ఉండాలంటూ ఆమె ఆదేశించారు. క‌రోనా నుంచి ప్రాణాల‌ను కాపాడుకుని, దేశాన్ని కూడా ర‌క్షించుకోవాల‌న్నారు. మ‌రోవైపు కేంద్ర బృందం ఒక‌టి కోల్‌క‌తా చేరుకున్న‌ది. బెంగాల్‌లో క‌రోనా ప‌రిస్థితి సమీక్షించేందుకు వారు వెళ్లారు.

