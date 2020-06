బెంగ‌ళూరు : మ‌న వీధిని, ప‌రిస‌రాల‌ను, ప‌ట్ట‌ణాన్ని ప‌రిశుభ్రంగా ఉంచేది పారిశుద్ధ్య కార్మికులే. మ‌న‌కు ఎలాంటి రోగాలు వ్యాప్తి చెంద‌కుండా.. ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు మ‌న ఆరోగ్య సంర‌క్ష‌కులుగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ప‌ని చేస్తుంటారు. ప్ర‌స్తుతం త‌రుణంలో క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి నియంత్ర‌ణ‌లో ఆ కార్మికులే ముందుండి పోరాటం చేస్తున్నారు. త‌మ ప్రాణాల‌ను కాపాడేందుకు వారి ప్రాణాల‌ను అడ్డుగా పెట్టి.. ప‌ని చేస్తున్న కార్మికుల‌కు అంద‌రూ అండ‌గా నిల‌వాలి.. తోడుగా ఉండాలి. మాన‌వ‌త్వంతో మెల‌గాలి.



కానీ బెంగ‌ళూరుకు చెందిన ఓ మ‌హిళ మాత్రం మాన‌వ‌త్వం మ‌రిచి ప్ర‌వ‌ర్తించింది. ద‌ప్పికేస్తుంది.. గుక్కెడు నీళ్లు ఇవ్వ‌మ్మా.. అని ఓ పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు.. ఓ గృహిణిని అడిగింది. ఆ గృహిణి ముఖానికి చేతిని అడ్డం పెట్టి దూరంగా ఉండ‌మ‌ని చెప్పింది. ఇంట్లో నుంచి ఓ వాట‌ర్ బాటిల్ తీసుకొచ్చి న‌డిరోడ్డుపై పెట్టి వెళ్లిపోయింది. ఆ త‌ర్వాత బాటిల్ ను తీసుకుని నీళ్లు తాగారు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు.

This video is going on viral. It is said to be in Bengaluru. When group of pourakarmikas ask for drinking water , a woman told them to stay away & later kept water bottle on middle of the road. Insulting pourakarmikas who keep our surroundings clean , Inhumane !! pic.twitter.com/gWVPGWvdJi