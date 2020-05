హైదరాబాద్‌ : లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా విదేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను జలమార్గం ద్వారా తీసుకువచ్చేందుకు కేంద్రం ఆపరేషన్‌ సముద్రసేత ను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మాల్దీవుల నుంచి 588 మంది భారతీయులతో నౌకాదళ ఓడ ఐఎన్‌ఎస్‌ జలాశ్వ భారత్‌కు బయల్దేరింది. కేరళలోని కొచ్చి తీరానికి చేరుకోనుంది. ప్రయాణికుల తరలింపుపై భారత హై కమిషనర్‌ సంజయ్‌ సుధీర్‌ మాల్దీవుల ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మాల్దీవుల నుంచి ఐఎన్‌ఎస్‌ జలాశ్వలో రెండో విడత భారతీయులను తరలింపును చేపట్టారు. మిగతావారిని ఎయిర్‌లిఫ్ట్‌ చేయనున్నారు.



#INSJalashwa of @indiannavy sails off for Kochi carrying 588 Indians from Maldives despite turbulent weather conditions; Indian high commissioner @sunjaysudhir thanks Maldives govt for its assistance adding more evacuation will continue by air.#SamudraSetu #VandeBharatMission pic.twitter.com/uhdKiJjF1v