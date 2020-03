హైద‌రాబాద్‌: బెంగుళూరులో ఇన్‌ఫోసిస్‌లో ప‌నిచేస్తున్న ఉద్యోగిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బ‌య‌ట‌కు వెళ్లి ద‌గ్గండి, తుమ్మండి.. వైర‌స్‌ను వ్యాప్తి చేయండి అంటూ అత‌ను త‌న ఫేస్‌బుక్ పేజీలో పోస్టు చేశాడు. ఆ వ్య‌క్తిని ముజీబ్ మొహ‌మ్మ‌ద్‌గా గుర్తించారు. కేసును రిజిస్ట‌ర్ చేసిన పోలీసులు అత‌న్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ వ్య‌క్తిని ఉద్యోగం నుంచి తొల‌గిస్తున్న‌ట్లు కూడా ఇన్‌ఫోసిస్ పేర్కొన్న‌ది. క‌ర్నాట‌క‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 50 క‌రోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. కంపెనీ నియ‌మావ‌ళిని వ్య‌తిరేకంగా ఉద్యోగి సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడ‌ని, అందుకే అత‌న్ని తొల‌గిస్తున్న‌ట్లు ఇన్‌ఫోసిస్ ఓ ట్వీట్‌లో వెల్ల‌డించింది.

Infosys has completed its investigation on the social media post by one of its employees and we believe that this is not a case of mistaken identity. (1/2)