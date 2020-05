ఇండోర్‌: లాక్‌డౌన్‌తో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన కార్మికులు ఎలాగైనా తమ ఇంటికి చేరుకోవాలని శథవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. కొందరు కాలినడకన వెళ్తుండగా, మరికొందరు సైకిళ్లపై తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇదేవిధంగా మహారాష్ట్ర నుంచి లక్నో వెళ్తున్న 18 మంది కార్మికులు ఓ సిమెంట్‌ మిక్సింగ్‌ ట్రక్‌ను ఆశ్రయించారు. వారంతా ఆ కాంక్రీట్‌ మిక్సర్‌లో ఎక్కారు. తమ ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుందనుకున్న సమయంలో మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌ సమీపంలో ఆ ట్రక్‌ను పోలీసులు తనిఖీ చేయగా ఈ విషయం బయటపడింది. దీంతో వారందరిని క్వారంటైన్‌కు తరలించిన అధికారులు, ఆ ట్రక్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. ఆ కార్మికులు మహారాష్ట్ర నుంచి లక్నో వెళ్తున్నారని ఇండోర్‌ డీఎస్సీ ఉమాకాంత్‌ చౌదరి వెల్లడించారు.



#WATCH 18 people found travelling in the mixer tank of a concrete mixer truck by police in Indore, Madhya Pradesh. DSP Umakant Chaudhary says, "They were travelling from Maharashtra to Lucknow. The truck has been sent to a police station & an FIR has been registered". pic.twitter.com/SfsvS0EOCW