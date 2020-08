హైద‌రాబాద్‌: ఇండోర్ ప‌ట్ట‌ణానికే ఈ ఏడాది కూడా స్వ‌చ్ఛ స‌ర్వేక్ష‌న్ అవార్డు ద‌క్కింది. ప‌రిశుభ్ర‌మైన న‌గ‌రంగా మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఇండోర్ న‌గ‌రం అవార్డును గెలుచుకోవ‌డం ఇది నాలుగ‌వ‌సారి. వార్షిక స్వ‌చ్ఛ స‌ర్వేక్ష‌న్ స‌ర్వే ఫ‌లితాల‌ను ఇవాళ వెల్ల‌డించారు. అయితే వ‌రుస‌గా నాలుగ‌వ సారి ఇండోర్ న‌గ‌రం ఆ అవార్డును గెలుచుకోవ‌డం గ‌మ‌నార్హం. గుజ‌రాత్‌కు చెందిన సూర‌త్ రెండ‌వ స్పాట్‌లో ఉండ‌గా, మ‌హారాష్ట్ర‌కు చెందిన న‌వీ ముంబై మూడ‌వ ర్యాంక్‌లో ఉన్న‌ది. ఢిల్లీలో కేంద్ర గృహ‌, ప‌ట్ట‌ణ వ్య‌వ‌హారాల శాఖ మంత్రి హ‌రిదీప్ సింగ్ పురి ఈయేటి స్వ‌చ్ఛ స‌ర్వేక్ష‌న్ అవార్డుల‌ను ప్ర‌క‌టించారు.



క్లీనెస్ట్ సిటీగా నాలుగ‌వ సారి అవార్డు గెలుచుకున్న ఇండోర్‌కు మంత్రి హ‌రిదీప్ కంగ్రాట్స్ చెప్పారు. ప‌రిశుభ్ర‌త ప‌ట్ల ఆ న‌గ‌ర ప్ర‌జ‌లు ఎన‌లేని అంకిత‌భావాన్ని ప్ర‌ద‌ర్శించిన‌ట్లు ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపారు. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ సీఎం శివ‌రాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌కు కూడా ఆయ‌న కంగ్రాట్స్ తెలిపారు. క్లీనెస్ట్ కంటోన్మెంట్‌గా జ‌లంధ‌ర్ కంటోన్మెంట్‌కు అవార్డు ద‌క్కింది. ఇక గంగా న‌ది వెంట ఉన్న న‌గ‌రాల్లో.. ప్రాచీన ప‌విత్ర న‌గ‌రం వారాణికి క్లీనెస్ట్ టౌన్‌గా అవార్డు ద‌క్కింది. ఆ న‌గ‌ర లోక్‌స‌భ ఎంపీగా ఉన్న ప్ర‌ధాని మోదీకి మంత్రి హ‌రిదీప్ కంగ్రాట్స్ తెలిపారు.

Heartiest congratulations! Indore is India’s cleanest city 4th year in a row. The city & its people have shown exemplary dedication towards cleanliness. Congratulations to MP CM @ChouhanShivraj people, political leadership & Municipal Corporation for this superlative performance. pic.twitter.com/cg3DH6PnHM

Ancient holy town of Varanasi is rightfully the cleanest town on the banks of river Ganga.



Heartiest congratulations to PM Shri @narendramodi Ji, who represents the city in Lok Sabha, for his visionary leadership which has inspired the people of the town for this achievement. pic.twitter.com/sPXxBpZUnq