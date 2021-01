న్యూఢిల్లీ : దేశ వ్యాప్తంగా గ‌ణ‌తంత్ర దినోత్స‌వ వేడుక‌లు ఘ‌నంగా జ‌రుగుతున్నాయి. ల‌డ‌ఖ్‌లో గ‌డ్డ క‌ట్టిన మంచుపై ఇండో టిబెట‌న్ బోర్డ‌ర్ పోలీసు(ఐటీబీపీ) జ‌వాన్లు రిప‌బ్లిక్ డే వేడుకలు నిర్వ‌హించారు. జాతీయ జెండా చేత‌బూని గ‌డ్డ కట్టిన మంచుపై న‌డిచి దేశ‌భ‌క్తిని చాటుకున్నారు. ల‌డ‌ఖ్‌లోని అత్యంత ఎత్తైన ఔట్‌పోస్టు వ‌ద్ద మంచుకొండ‌ల మ‌ధ్య మువ్వ‌న్నెల జెండాను ఎగుర‌వేశారు.



#WATCH Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans marching with the national flag on a frozen water body in Ladakh on #RepublicDay

(Source: ITBP) pic.twitter.com/r2x8Iloq8C