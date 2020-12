న్యూఢిల్లీ: ఆఫర్లు, బిజినెస్‌ సంబంధించిన విషయాలేగాక ఇతరత్రా అంశాలతో ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ వార్తల్లో నిలువడం పరిపాటి అయ్యింది. మూడు నెలలక్రితం ఢిల్లీ నుంచి బెంగళూరుకు ప్రయాణిస్తున్న ఇండిగో విమానంలో ఓ మహిళ మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. శిశువు, తల్లి క్షేమంగా ఉన్నా.. ఈ సంఘటనతో ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ పేరు వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు మరో సంఘటనతో ఆ పేరు మార్మోగిపోతోంది. ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ సిబ్బంది విమానాశ్రయానికి చేరుకునేందుకు పొలంబాట వెంట రెండు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్లిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.



కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమానికి మద్దతుగా ఈ నెల 8న ‘భారత్‌ బంద్‌’ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ రోజు ఇండిగో సిబ్బంది పంజాబ్‌లోని చండీగఢ్‌లోగల ఒక హోటల్‌లో బస చేశారు. నగరంలో క్యాబ్ సేవలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో వారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోఉన్న విమానాశ్రయానికి చేతిలో లగేజీ పెట్టుకొని పొలంబాట వెంట నడుచుకుంటూ వెళ్లారు. పంజాబ్‌లోని ఇరుకైన వ్యవసాయ రహదారిపై సిబ్బంది నడుస్తున్నట్లు చూపించే వీడియో ఇప్పుడు ట్విట్టర్‌లో వైరల్‌ అవుతోంది. అలా ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ పేరు మరోసారి వార్తల్లోకెక్కినట్లైంది.

లోకల్ టు గ్లోబల్.. వార్త ఏదైనా.. అన్నీ ఒకే యాప్లో నమస్తే తెలంగాణ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.



@IndiGo6E Crew on layover in Chandigarh got caught in #BharatBandh on 8th Dec and had to walk all the way to Airport from Hotel due to non availability of transport!????‍♂️????‍✈️????‍♀️

(Video forwarded by an IndiGo Crew) pic.twitter.com/e8KndsaGxx